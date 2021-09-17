Çamlıdere'de metruk evde çıkan yangın 7 evi küle döndürdü - Haberler
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Çamlıdere'de metruk evde çıkan yangın 7 evi küle döndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çamlıdere'de metruk evde çıkan yangın 7 evi küle döndürdü

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle alevler 7 eve sıçradı.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle alevler 7 eve sıçradı. Yangında yaralı olmadığı belirlenirken alevlere teslim olan evler kullanılamaz hale geldi.

Yangın Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Yılanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere mahallede bulunan metruk bir binada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarında etkisiyle alevler 7 eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yaklaşık 2.5 saatlik çalışma sonucunda tüm evlerdeki yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalarda evlerde kimsenin olmadığı sadece maddi hasar meydana geldi tespit edildi. Yangınları söndürmek amacıyla büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 87 personelin 21 araçla müdahale ettiği öğrenildi. - ANKARA

Çamlıdere'de metruk evde çıkan yangın 7 evi küle döndürdü

Çamlıdere'de metruk evde çıkan yangın 7 evi küle döndürdü

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