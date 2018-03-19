Çamlıcalı Öğrenciler Satranç Turnuvasında Dereceye Girdi

Özel Malatya Çamlıca İlkokulu öğrencileri Eymen Yiğit Konak ve Talha Kağan Tosun Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvasında dereceye girerek büyük bir başarıya imza attı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası düzenlendi. Çanakkale Zaferinin 103. yılı anısına 17 - 18 Mart 2018 tarihlerinde GHSİM Satranç Merkezinde düzenlenen turnuvada maçlar 3 kategoride oynandı. Özel Malatya Çamlıca İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Eymen Yiğit Konak küçükler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanırken başarılı öğrenciye madalyası Malatya İl Hakemi Gülcan Baran tarafından takdim edildi. Özel Malatya Ortaokulu öğrencisi Talha Kağan Tosun da Turnuvada yıldızlar kategorisinde dördüncü olarak bronz madalya kazandı.

Okul bünyesinde düzenlenen törende Özel Çamlıca Okulları Malatya Kampüsü kurucusu Mustafa Sarıtaç Çanakkale Zaferinin öneminden bahsederek böylesine anlamlı bir turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti. - MALATYA