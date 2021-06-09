Çamlıca Voleybol, galibiyetle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çamlıca Voleybol, galibiyetle başladı

Çamlıca Voleybol, galibiyetle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erkekler Voleybol BAL'da mücadele eden Çamlıca Koleji Spor Kulübü, deplasmanda Diyarbakır Yeşil Silvanspor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Erkekler Voleybol BAL'da mücadele eden Çamlıca Koleji Spor Kulübü, deplasmanda Diyarbakır Yeşil Silvanspor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Malatya Çamlıca Koleji Spor Kulübü, Diyarbakır Köşkler Spor Salonu'nda başlayan Voleybol Erkekler Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ilk maçta Diyarbakır temsilcisi Yeşil Silvan Spor ile karşı karşıya geldi. Malatya Çamlıca Koleji Spor Kulübü, maçı 26-16, 25-15 ve 25-8'lik setlerle 3-0 galip bitirerek 3 puanı alan taraf oldu.

Çamlıca Koleji, ikinci maçında ise yarın saat 16.00'da Diyarbakır Kültürel Gelişim Spor ile karşı karşıya gelecek. - MALATYA

Çamlıca Voleybol, galibiyetle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Hasibe Eren Fatma Turgut Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çamlıca Voleybol, galibiyetle başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 17:05:14. #1.13#

title