Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde küçük çaplı yangın çıktı
Yapımı devam eden Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
13.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:22
Yapımı devam eden Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
Çamlıca'da yapımı devam eden kulede çalışmalar sırasında parlamayla birlikte küçük çaplı yangın çıktı.
Dumanların yükselmesiyle itfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.
İtfaiye ekipleri de olay yerinde gerekli kontrolleri yaptı.
Kaynak: AA