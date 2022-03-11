Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Haberler

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Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı

AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp, leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

İSTANBUL (AA) - Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp, leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı, dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Karın tadını çıkarmak isteyenler, aileleri ve yakınlarıyla Çamlıca Tepesine geldi.

Vatandaşlar beyaz örtüye bürünen Çamlıca Tepesi'nde kar topu oynayıp, poşetlerle kayarak eğlendi. İstanbul'u seyreden vatandaşlar, ortaya çıkan güzel manzarayla selfie çekmeyi ihmal etmedi.

Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Haberler

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