Çamlıca Tepesinden uçan Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi
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Çamlıca Tepesinden uçan Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi

Çamlıca Tepesinden uçan Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle koparak uçan ve arama çalışmaları sonucu tekrar bulunan Türk Bayrağı, Çamlıca Tepesinde yeniden göndere çekildi.

Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle koparak uçan ve arama çalışmaları sonucu tekrar bulunan Türk Bayrağı, Çamlıca Tepesinde yeniden göndere çekildi.

Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde geçtiğimiz yıl göndere çekilen dünyanın en büyük Türk Bayrağı geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına sonrası yırtılarak uçmuştu. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte 1000 metrekarelik Türk Bayrağı yeniden Çamlıca Tepesinde göndere çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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