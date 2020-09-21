Çamlıca Tepesi'ndeki anten vericiler sökülmeye başlandı Çamlıca Tepesi'ndeki anten vericiler sökülmeye başlandı -Çamlıca Tepesi'ndeki sökülen anten vericileri havadan görüntülendi İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki eski anten vericilerin sökümüne başlandı.

Çamlıca Tepesi'ndeki anten vericiler sökülmeye başlandı

-Çamlıca Tepesi'ndeki sökülen anten vericileri havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki eski anten vericilerin sökümüne başlandı. Sökümü başlanan anten vericiler havadan görüntülendi.

Küçük Çamlıca'ya yapılan TV-Radyo Kulesi geçtiğimiz hafta yayınlar başlamıştı. Şimdi Çamlıca Tepesi'nde bulunan ve İstanbul silüetine büyük bir iz bırakan eski vericiler sökülmeye başlandı. Büyük Çamlıca Tepesi'nde yer alan çok sayıda anten verici ekiplerin çalışmaları ile sökülüyor. Söküme başlanan anten vericileri havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR