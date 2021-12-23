Arnavutköy beyaza büründü

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Arnavutköy'de yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Arnavutköy'ü beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde oluşan manzara ise kendine hayran bıraktı.

(Batuhan Toprak-İHA)