Çamlıca Tepesi beyaza büründü - Haberler

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Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Anadolu yakasında yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi ve binaların çatıları, yollar beyaza büründü. Çamlıca tepesinden boğaz yönüne yoğun sisin olduğu görüldü.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Çamlıca Tepesi beyaza büründü

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Haberler

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