Çamlıca Tepesi beyaza büründü
24.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:43
Çamlıca Tepesi beyaza büründü İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü.
Çamlıca Tepesi beyaza büründü İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. İstanbul'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken kentte yüksek kesimlerinde sokaklar beyaza büründü. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde vatandaşların kar yağışı sevinçle karşıladığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı