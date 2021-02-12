Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'nde turistlerin kar manzarasında fotoğraf çektirdikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı