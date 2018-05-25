Çamlıca Okullarından Gaziantep'e Gezi

Çamlıca Okulları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gaziantep gezisi bu yıl da düzenlendi.

Geziye çıkan Çamlıca Okulları 6. sınıf öğrencileri Gölbaşı'nda sabah kahvaltısı ile güne merhaba dedi. Gaziantep'te hayvanat bahçesini gezerek yüzlerce hayvanı yakında görme fırsatı bulan öğrenciler ardından Zeugma Mozaik Müzesini gezerek müzedeki eserleri inceledi. Müzedeki mozaikler öğrencilerin bir hayli dikkatini çekti.

Unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler gün boyunca hem eğlendi hem Gaziantep'i yakından tanıma fırsatı buldu. - MALATYA