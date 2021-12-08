Çamlıca Kulesinde Karacabey konuşuldu

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İstanbul'da Çamlıca Tepesinde inşa edilen Kule AŞ'yi ziyaret etti. Kule AŞ Genel Müdür Yardımcısı olan Karacabeyli Fidan Şen'le de bir araya gelen Özkan, turizm başta olmak üzere Karacabey ile ilgili çeşitli konularda da istişarelerde bulundu.

Ziyarette, Kule AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Karacabeyli olan Fidan Şen, İşletme Müdürü Ercan Çetinkaya ve TÜRSAB Asya Bölge Temsil Kurulu Üyesi Mustafa Yasin Kaçar da Başkan Özkan'a eşlik etti.

Çok yönlü yatırım

Belediye Başkanı Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel bir eseri olan Kule AŞ'de bizleri ağırlayan Genel Müdür Yardımcısı hemşerimiz Fidan Şen, İşletme Müdürü Ercan Çetinkaya ve TÜRSAB Asya Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yasin Çakar'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. 'Dünyaya son bir kere bakacaksın deseler, o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardım' demiş Fransız düşünür Lamartine. Çamlıca Radyo & TV Kulesi, asırlar öncesine uzanan tarihi, stratejik konumu, doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un değerli simgesi Çamlıca Tepe'sinde yükselmiş. Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapabilmektedir. Kulede medya yayıncılık hizmetinin yanı sıra kablosuz telekomünikasyon operatörlerine de altyapı hizmeti sağlanmaktadır. Emeği geçenleri tekrardan kutluyorum" dedi.

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