Çamlıca Kulesi'nin Resmi Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi, teknik özellikleriyle ve mimarisiyle İstanbul'un yeni simgesi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi, teknik özellikleriyle ve mimarisiyle İstanbul'un yeni simgesi olacak. Kuleden; dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapacak.

Erdoğan, televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlı Kulesi'nin ülkeye ve şehre hayırlı olmasını diledi. "Bizi sevindiren mutlu kılan şu, Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik, tabii büyük Çamlıca Camii'nin bitmesiyle birlikte de caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki o metal kuleler adeta orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik vardı. " diyen Erdoğan, bu kirliliği ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acaba bunları ara ara mı kaldırsak, yoksa burada farklı bir uygulama mı yapsak, bunları da hep düşündük. Sonunda dedik ki 'Biz yapacağımız kulemize inşallah bunları yerleştirebilir miyiz? Yerleştiririz. 100 kadar olur mu? Olur ve o ilk adımı attığımız anda Binali Bey'le bunların üzerinde o zaman çok çalıştık. " diye konuştu.

Erdoğan, proje üzerinde çok çalıştıklarını, sonunda sadece ülkede değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Tabii sevindiğimiz bir başka boyut, yani 100 kadar radyonun buradan yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca bir başarımız oldu. Bundan dolayı da tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyoruz, onları da kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem mükerrer yatırımların önüne geçecek, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci? İşte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor. Çevrecilik, ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz. Diktiğimiz ağaçlardan tutun, bu tür eserlere varıncaya kadar. Bu iş aklidir, bu iş ispat-ı vücut gerektirir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler yaktılar, yıktılar, biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen, anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceğiz. İşte biz bunları yaptık. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans alan PTT bünyesindeki verici tesis ve işletim şirketinin kısa sürede bu toparlanmayı ayrıca gerçekleştireceğine inandığını dile getirdi. Nitekim Çanakkale'de de benzer bir eserin inşa edilmiş olmasının önemli bir adım olduğunu aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Ünlü Fransız düşünür Lamartine'in, 'Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler, o bakışı Çamlıca Tepelerinden atmayı arzulardım. ' ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun bir esere kavuşmuş olmasından şahsım, milletim adına ayrıca memnuniyet duyuyorum. Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde, deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik alt yapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verebilecektir. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Böylesine önemli işlevlere sahip Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmadan mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şehrimizle ilgili şiirleri ve şairleri, şarkılarıyla beraber terennüm ederek, İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşayacak misafirlerimize şimdiden keyifli vakitler temenni ediyorum. " Bakan Karaismailoğlu, törendeki konuşmasında Türk milletinin İstanbul sevdasının, peygamber müjdesiyle başlayıp, 1453'teki kutlu fetihten sonra da asırlar boyunca İstanbul'un imarı ve inşası için verilen büyük hizmetlerle devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılındaki belediye başkanlığı döneminin, bu tarihi yolculuğun dönüm noktası olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "İstanbul'a ve İstanbullulara canı gönülden verilen hizmetlerle artık İstanbul bir dünya kentidir. Ne mutlu bizlere ki, bugün de dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapacak, teknik özellikleriyle ve mimarisiyle İstanbul'un yeni simgesi olacak, Avrupa'nın en büyük kulesini hizmete açıyoruz. Toplam 30 bin 150 metrekare alana kurulu olan Çamlıca Kulesi'nin zemin kotu 218 metre olup, zemin üzerindeki yapı yüksekliği 369 metredir. Kulemiz, 4 katı zemin altında, 45 katı da üzerinde olmak üzere toplamda 49 kattır. Kulemizin zemin katında podyum, üzerinde teknik katlar, onların da üzerinde seyir terasları ve restoranlar yer almaktadır. Bu katların üzerinde teşekkül eden çelik anteninin yüksekliği 168 metre olan kulemizin deniz seviyesinden yüksekliği tam 587 metreyi bulmakta. Bu boyutlarıyla, ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek binası olan Çamlıca Kulesi, deprem ve rüzgar etkilerine karşı güçlendirilmiş bir şekilde imar edilmiştir. Kulemiz aynı zamanda, 100 FM radyo yayınının aynı anda yapıldığı dünyada ilk kule olma özelliğine de sahiptir. "

"30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik"

Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'ndeki 33 adet büyük antenin oluşturduğu görüntü ve manyetik alan kirliliğine son verildiğini anımsatarak, aynı zamanda ciddi bir enerji tasarrufunun da sağlanacağını dile getirdi. Kulenin, radyo ve televizyon kuruluşlarına, anten, birleştirici, verici cihaz, elektrik, jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakımonarım ve kesintisiz yayın izleme hizmetleri verdiğini belirten Karaismailoğlu, bununla birlikte kablosuz telekomünikasyon operatörlerine de altyapı hizmeti sağlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin Türkiye'de karasal sayısal yayına geçişin teknik altyapısını oluşturarak Türkiye'nin yayıncılık kalitesi ve kapasitesini yüksek standartlara ulaştırmayı hedeflediğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Çamlıca Kulesi, ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktadan 16, 7 milyon renk tonları ile İstanbul'u aydınlatan, dünyanın en kapsamlı ışıklandırma yazılımına sahiptir. Çamlıca Tepesi'nin güzelliğini ve doğal bitki örtüsünü korumak ve geliştirmek için önemli peyzaj çalışmaları yaptık. Çamlıca Tepesi'ndeki metal ormanının yerinde artık adeta bir botanik bahçesi olarak düzenlenmiş geniş bir yeşil alanımız var. Ayrıca, 30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik. Toplam 20 bin metrekare yeşil alan oluşturduk. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, yeşile ve çevreye olan saygımızın, sahip çıkışımızın bir ifadesi haline geldi. Dünyaya örnek bir çevre projesine dönüştü. Çamlıca Kulesi, yayıncılık hizmetlerinin yanında sosyal alanları, restoranları, eşsiz manzaralı seyir terasları ve interaktif aktivite alanları ile İstanbul için eşsiz bir turizm ve cazibe merkezi olacaktır. "

Bakan Karaismailoğlu, insan, yük ve veri ulaştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda dev adımlar attıklarını dile getirerek, yaptıkları her işin Türkiye'nin ali menfaatlerini ve gelecek hedeflerini desteklemek için yapıldığını söyledi. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile Türkiye'yi, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceklerine işaret eden Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre