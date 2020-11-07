Çamlıca Kulesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı

Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin dış cephesine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.