Çamlıca Kulesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı
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Çamlıca Kulesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı

07.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:40
Çamlıca Kulesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı

Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin dış cephesine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin dış cephesine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi, akşam saatlerinde ay-yıldızlı kırmızı-beyaz ve mavi-kırmızı-yeşil renklere büründü. Kule üzerindeki sarmal led ışıklar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının şeklini aldı.

Şehrin birçok farklı noktasından görülen kule üzerindeki görsel şölen, bazı vatandaşlarca cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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