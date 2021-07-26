Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
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Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çamlıca Kulesi'nin 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 30 bin, ziyarete açıldığı 1 Haziran 2021'den bugüne kadar ise 98 bin 418 kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çamlıca Kulesi'nin 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 30 bin, ziyarete açıldığı 1 Haziran 2021'den bugüne kadar ise 98 bin 418 kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümünde açılan Çamlıca Kulesi, bayram tatilini şehirde geçirmeyi planlayan İstanbulluların yanı sıra şehri ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Çamlıca Kulesi'ni, bayramın ilk günü 3 bin, 2. günü 4 bin 200, 3. günü ise 5 bin 245 kişi ziyaret etti. Söz konusu 9 günlük tatil süresince ise toplamda 29 bin 838 kişi kuleyi gezme imkanı yakaladı. Kule, 1 Haziran 2021'den bugüne kadar 98 bin 418 ziyaretçiyi ağırladı.

Kule, cazibe merkezi haline geldi

Çamlıca Kulesi; hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası, İstanbul manzarasına hakim seyir terasları ve 2,5 milyon ziyaretçi kapasitesi ile şehrin ekonomisine ve turizmine katkı sağlayan bir cazibe merkezi haline geldi.

Uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre olan ve bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi'ne, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor.

Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi'ni, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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