Çamlıca Kulesi'nde yangın (3)
KÜÇÜK Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.
13.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:40
KÜÇÜK Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.
- İstanbul
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı. Kulenin 20'nci katında çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin kuledeki incelemesi sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA