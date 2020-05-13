ÇAMLICA KULESİ'NDE YANGIN (3)
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.
13.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:59
Güven USTA - İstanbul DHA - Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı. Kulenin 20'nci katında çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin kuledeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA