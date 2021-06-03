Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Peki, Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Çamlıca Kulesi ziyaretçilere kapılarını açtı. Girişte her ziyaretçinin HES Kodu kontrolü yapıldı, ateşleri ölçüldü. 1 dakika 10 saniye süren asansör yolculuğunun ardından ziyaretçiler aynı zamanda İstanbul'un plakası da olan 34'üncü kata ulaştı. İşte, Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar ve Çamlıca Kulesi 2021 giriş ücretleri konularının detayları…

ÇAMLICA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Kuleye hakkında açıklamalarda bulunan PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, "Vatandaşlarımız için giriş ücretimiz indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip bir ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Camii'den başlayan güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız" dedi.