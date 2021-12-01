Çamlıca Göleti ekonomiye 2 milyon 156 bin lira katkı sağlayacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı devam eden Çamlıca Göleti'nin tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 156 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük kente yaptığı yatırımlarla Sivas'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gürün ilçesindeki Çamlıca Göleti'nin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Göletin tamamlandığında 630 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacağını aktaran Yıldız, "Gölet ulaşım yolu ve malzeme taşıma yolları tamamlandı. Gövde kazı imalatı, dolusavak kazı imalatı, derivasyon köndüvisi betonarme imalatlarında çalışmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, temelden yüksekliği 29 metre ve su depolama kapasitesi 108 bin metreküp olan Çamlıca Göleti'nin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 156 bin 705 lira katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

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AA / Serhat Zafer - Ekonomi Haberleri

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