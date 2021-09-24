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Çamlıca Gişeleri'nde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Çamlıca Gişeleri'nde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çamlıca Gişeleri'nde çalışma için emniyet şeridine geçmeye çalışan kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

ANKARA (AA) - Çamlıca Gişeleri'nde çalışma için emniyet şeridine geçmeye çalışan kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Vahit D. (39) hakimiyetindeki 59 ADU 800 plakalı motosiklet, Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde emniyet şeridinde ilerlediği sırada, yol kenarındaki menfez temizleme çalışması nedeniyle emniyet şeridine geçmeye çalışan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne ait kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yerde sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Vahit D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Vahit D.'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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