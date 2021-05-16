ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
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ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAM kapanmanın son gününde Çamlıca Gişeleri'nin İstanbul girişinde denetimler sürüyor.

TAM kapanmanın son gününde Çamlıca Gişeleri'nin İstanbul girişinde denetimler sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın son gününde, Çamlıca Gişelerinde araçlar tek tek durduruldu. Polis ekipleri, sürücülere izin, çalışma ve seyahat belgeleri sordu. Kontrollerin ardından belgeleri tam olanlar yollarına devam etti. Genel olarak kurallara uyulduğu görüldü. Belgeleri tam olmayanlara cezai işlem uygulandı. İstanbul genelinde denetimler devam ediyor.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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