Çamlıca Gişeler'de kapanma yoğunluğu: 'Saatlerdir yoldayız'

TAM kapanma uygulamasına saatler kala, İstanbul'daki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

Mustafa ESEN/ - TAM kapanma uygulamasına saatler kala, İstanbul'daki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Saat 10.00 itibari ile trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı. TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'nde memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler saatlerdir yolda olduklarını söyledi.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi son gün yola çıkanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu. Sabah saatlerinde bazı araçların arızalanarak, yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk ise artarak devam ediyor. İBB Cep Trafik uygulamasına göre saatler 10.00'ı gösterdiğinde trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı. Bazı sürücüler saatlerdir yolda olduklarını söylerken bazıları ise son güne kaldıkları için şanssız olduklarını belirtti. Yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

"SON GÜNE KALDIK, BÖYLE GİDERSE ZOR HERKES YOLLARDA"

Ailesiyle tam kapanma öncesi Konya 'ya gittiklerini söyleyen Ahmet Çandar, "Konya'ya gitmeye çalışıyoruz. 1,5-2 saat oldu pek yol alamadık. İnşallah yasak başlamadan kazasız belasız gidebilirsek ne mutlu bize. İşler vardı anca ayarladık son güne kaldık. Dükkanı kapattık gidiyoruz. Ortalama 9 saat yolumuz var ama böyle giderse zor. Herkes yollarda" dedi.

"NORMALDE BU TARİHLERDE GİTME PLANI YOKTU"

İbrahim Esin ise, "Yolculuğumuz fazla uzağa değil İzmit'e gidiyoruz. Orada bahçe tarzı bir yerimiz var 17 günü öyle değerlendireceğiz. Navigasyon 1,5 saat gösteriyor ama yolun durumu biraz sıkıntılı. Biraz kaçma gibi görünüyor ama İstanbul'dan kurtulma, uzaklaşma diyelim. Normalde bu tarihlerde gitme planı yoktu ama malum kapanmalardan dolayı bu tarihe çekme durumunda kaldık" diye konuştu.

(LAR)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı