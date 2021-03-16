Çamlıca Espor Zula Süper Lig 7. Sezon kadrosunu açıkladı
Çamlıca Espor, Zula Süper Lig kadrosunu duyurdu.
Çamlıca Espor, resmi Instagram adresinden Zula Süper Lig'in 7. sezonunda mücadele edecek kadrosunu duyurdu.
Kadroda bulunan isimler:
Kerim "NATOHAN" Karataş
Emrullah "V1NIX" Karataş
İbrahim "Stolz" Ezer
Enes "Crafty" Güner
Ahmet İsa "Archeva" Yalçınkaya
Emircan "Santa" Yaşar
Mahsun "FileTh" Çelik
Hayrican "Hayra" Yılmaz
Birbirinden çekişmeli 6 sezona tanıklık ettiğimiz Zula Süper Lig 7. Sezonuyla geri dönüyor. 10 takımın dokuz hafta boyunca mücadele edeceği Zula Süper Lig'de mücadeleler, 20 Mart Cumartesi saat 14: 00'te Zula Espor YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sen de bu heyecana ortak olmak istiyorsan Zula espor sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.
Kaynak: Playerbros