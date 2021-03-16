Çamlıca Espor Zula Süper Lig 7. Sezon kadrosunu açıkladı

Çamlıca Espor, resmi Instagram adresinden Zula Süper Lig'in 7. sezonunda mücadele edecek kadrosunu duyurdu.

Kadroda bulunan isimler:

Kerim "NATOHAN" Karataş

Emrullah "V1NIX" Karataş

İbrahim "Stolz" Ezer

Enes "Crafty" Güner

Ahmet İsa "Archeva" Yalçınkaya

Emircan "Santa" Yaşar

Mahsun "FileTh" Çelik

Hayrican "Hayra" Yılmaz

Birbirinden çekişmeli 6 sezona tanıklık ettiğimiz Zula Süper Lig 7. Sezonuyla geri dönüyor. 10 takımın dokuz hafta boyunca mücadele edeceği Zula Süper Lig'de mücadeleler, 20 Mart Cumartesi saat 14: 00'te Zula Espor YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sen de bu heyecana ortak olmak istiyorsan Zula espor sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.

Kaynak: Playerbros