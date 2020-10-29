Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı

29.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:48

Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ile Cumhuriyet temalı yazılar yansıtıldı.

Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ile Cumhuriyet temalı yazılar yansıtıldı.

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Cumhuriyet Millet İradesidir" ve "Cumhuriyet Milli Birlik ve Beraberliktir" yazıları yansıtıldı.

Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.

Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı
Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı
Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı
Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Osman Durmuş İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Norm Ender Çağla Şıkel Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Arda Kardeşler
Daha Fazla İslam Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 20:49:57. #1.14#
title