Çamlıca Camisi'nde şehitler için dua edildi
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Çamlıca Camisi'nde şehitler için dua edildi

Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı öncesinde, İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçik için dua merasimi düzenlendi.

28.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:14
Çamlıca Camisi'nde şehitler için dua edildi

Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı öncesinde, İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçik için dua merasimi düzenlendi. "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu cuma hutbesinde şehitler anıldı.


İdlib'de dün rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda 33 Mehmetçik şehit oldu. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde bugün kılınan cuma namazı öncesinde şehitler için dua merasimi düzenlendi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de 33 askerin şehit olmasının ardından cuma hutbesini şehitlere ayırdı. Cuma namazında "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu hutbe okunarak şehitler anıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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