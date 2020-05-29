ÇAMLICA CAMİİ'NE CUMA NAMAZI İÇİN VATANDAŞLAR GELMEYE BAŞLADI
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ÇAMLICA CAMİİ'NE CUMA NAMAZI İÇİN VATANDAŞLAR GELMEYE BAŞLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelenlere maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

ÇAMLICA CAMİİ'NE CUMA NAMAZI İÇİN VATANDAŞLAR GELMEYE BAŞLADI
29.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:25

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelenlere maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılınacak. Cuma namazı kılmak için vatandaşlar  Çamlıca Camii'ne gelmeye başladı. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Camiye gelen bir kişi, "Tedbirimizi aldık,maske taktık önlemimizi aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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