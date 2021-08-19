Çamlıca Camii'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
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Çamlıca Camii'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - Haberler | Kültür Sanat

- Çamlıca Camii'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi Yaz Kur'an kurslarının son gününde Büyük Çamlıca Camii'nde kapanış programı düzenlendi.

- Çamlıca Camii'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

İSTANBUL - Yaz Kur'an kurslarının son gününde Büyük Çamlıca Camii'nde kapanış programı düzenlendi. Çamlıca Camii avlusuna kurulan şişme park ve canlı gösterilerde çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla ile keyifli zamanlar geçirdi.

Çamlıca Camii'nde çocukların yaz Kur'an kursu final programı düzenlendi. Üsküdar Kaymakamlığı Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Üsküdar'da bulunan Kur'an kursu öğrencileri katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda Çamlıca Camii avlusuna kurulan şişme oyun parkları, oyun alanları ve canlı sahne gösteri ile çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli zamanlar geçirdi.

Etkinliğe öğrencilerini getiren İsmail Selamet "Bugün camideki öğrencilerimiz ile birlikte geldik. Buradaki atmosferin her zaman olmasını istiyoruz. Bugün gerçekten çocukların günüydü. Üsküdar Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye de devamı gelir. Çocuklar tüm yaz Kur'an kursunda emek verdiler emeklerim karşılığını böyle güzel bir şekilde aldılar." dedi.

Kur'an kursu final etkinliğine çocuklarını getiren Zeki Tekin," Çok memnunuz çocuklarımız şu an burada ortam çok güzel. Bu programı düzenleyenlerden Allan razı olsun böyle güzel bir camide böyle bir güzel program yapmışlar. Belediye Başkanımız ve Diyanet İşleri Başkanımız da ziyaret geldiler programı şenlendirdiler.

Çamlıca Camii'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
Çamlıca Camii'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
Çamlıca Camii'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
Çamlıca Camii'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu

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