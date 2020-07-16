Çamlıca Camii'nde şehitler için sala okundu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 251 şehidi anmak için Çamlıca Camii'nde Sala okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 251 şehidi anmak için Çamlıca Camii'nde Sala okundu. Çamlıca Camii avlusuna Türk Bayrağı açılırken, minarelerin arasında gerilen Türk bayrağı ise görsel şölen oluşturdu. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şehit olanları anmak için Çamlıca camii avlusuna Türk bayrağı açılırken, ardından camii içinde şehitleri anmak için dualar okundu.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA