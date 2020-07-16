Çamlıca Camii'nde şehitler için sala okundu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 251 şehidi anmak için Çamlıca Camii'nde Sala okundu.
16.07.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:33
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 251 şehidi anmak için Çamlıca Camii'nde Sala okundu. Çamlıca Camii avlusuna Türk Bayrağı açılırken, minarelerin arasında gerilen Türk bayrağı ise görsel şölen oluşturdu.
- İstanbul
15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şehit olanları anmak için Çamlıca camii avlusuna Türk bayrağı açılırken, ardından camii içinde şehitleri anmak için dualar okundu.
- İstanbul
Kaynak: DHA