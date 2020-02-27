Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili coşkusu
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Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili coşkusu

Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne Regaip Kandili vesilesi ile vatandaşlar akın etti.

27.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:55
Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili coşkusu

'da bulunan Büyük Camii'ne Regaip Kandili vesilesi ile vatandaşlar akın etti.

Regaip Kandili'nde Büyük Çamlıca Camii'ni dolduran vatandaşlar kılınan akşam namazının ardından dua etti. Namaz sonrasında cami önünde hayırseverler tarafından yemek dağıtıldı. Caminin mahyasına "Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıldı. Yemek dağıtan görevli Orhan Olgun, "Çamlıca Camii'nde hayır sahipleriyle vatandaşımızı buluşturuyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz Allah rızası için. Dualar ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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