ÇAMLICA CAMİİ'NDE RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI İÇİN EZAN OKUNDU Ramazan nedeniyle Çamlıca Cami'nde ilk teravih namazı için ezan okundu.

Ramazan nedeniyle Çamlıca Cami'nde ilk teravih namazı için ezan okundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında cemaat camilerde teravih namazı kılamadı. Caminin minareleri arasına 'Hoş geldin ya şehr-i Ramazan" ve 'Oruç arındırır" mahyaları yazıldı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. Oluşan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA