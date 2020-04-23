ÇAMLICA CAMİİ'NDE RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI İÇİN EZAN OKUNDU
Ramazan nedeniyle Çamlıca Cami'nde ilk teravih namazı için ezan okundu.
23.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:39
Ramazan nedeniyle Çamlıca Cami'nde ilk teravih namazı için ezan okundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında cemaat camilerde teravih namazı kılamadı. Caminin minareleri arasına "Hoş geldin ya şehr-i Ramazan" ve "Oruç arındırır" mahyaları yazıldı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. Oluşan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA