Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu-Ek Görüntüler-2

* AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Kaynak: DHA