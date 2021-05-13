Çamlıca Camii'nde bayram namazı

Çamlıca Camii'nde bayram namazı koronavirüs tedbirleriyle birlikte kılındı.

Çamlıca Camii'nde bayram namazı koronavirüs tedbirleriyle birlikte kılındı. Cami kısa sürede dolarken çok sayıda kişi ise avluda namaz kıldı.

Bayramı namazını Çamlıca Camii'nde kılmak için binlerce kişi akın etti.Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiye geldi. Cemaat kısa sürede caminin içini doldurdu. Güvenlik ekipleri daha fazla kişinin içeri girmemesi için bariyerle cami girişlerini kapattı. Çok sayıda kişi avluda namaz kıldı. Camiden çıkan bir kişi, "Teravihi kılamadık, bayram buruk geçti geçen seneki gibi. İnşallah tez zamanda daha güzel bayramlar yaşayacağız" dedi. Bir başka kişi ise, "Allah razı olsun çok güzel geçti, içerisi dolu haddinden fazla. Biraz sakıncalı ama geldik ne yapalım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı