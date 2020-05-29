ÇAMLICA CAMİİ'NDE 74 GÜN SONRA İLK CUMA NAMAZI (Havadan görüntülerle) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-ALİ AKSOYER -İSA ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte 74 günün ardından tekrar ibadete açıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-ALİ AKSOYER -İSA ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte 74 günün ardından tekrar ibadete açıldı. Çamlıca Camii'nde maske ve sosyal mesafe kurallarına göre kılınan namazda vatandaşlar evlerinden getirdikleri seccadeleri kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren ibadete kapalı olan camiler bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Büyük Çamlıca Camii'ne vatandaşlar namaza saatler kala geldi. Maske takan vatandaşlar, evlerinden seccadelerini getirdi. Seccadesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

SOSYAL MESAFEYE UYGUN SAF TUTULDU

Namaz saati sırasında yağmurlu olacağı ihtimali üzerine vatandaşlar caminin içinde, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde saf tutarak namazlarını kıldı. Görevli ekipler, caminin avlusuna da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şerit çekti. Günler sonra camiye gelen vatandaşlar, çok mutlu olduklarını ve camileri özlediklerini söyleyerek tedbirlere uyduklarını belirtti. Cuma namazında Çamlıca Camii içi ve avlusu vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar kurallara uygun bir şekilde Cuma namazını kılarken, Cuma namazının kılınması drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA