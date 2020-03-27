Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı - Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı, Çamlıca

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

27.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:40
Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği camilerden Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, etkisini sürdüren korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmaya başladı, camiler boş kaldı. Şehir dışındaki vatandaşların dahi namaz kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı. Korona virüse karşı alınan önlem doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haber
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı Haber
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haber
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi Haber
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe...
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Zekeriya Birkan
Magazin Murat Boz Seda Sayan Ender Saraç Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Kadın Polis Milli
Şu an buradasınız: Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 16:09:50. #1.15#
title