ÇAMLICA CAMİİ KADİR GECESİ'NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Kadir Gecesi'nde Çamlıca Camii'nin minareleri arasına 'Kadir gecemiz mübarek olsun mahyası yazılırken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.

Kadir Gecesi'nde Çamlıca Camii'nin minareleri arasına 'Kadir gecemiz mübarek olsun mahyası yazılırken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nin minareleri arasına Kadir Gecesi nedeniyle 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun mahyası yazıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.

TÜM İNSANLIĞI BU SALGINDAN KURTAR YARABBİ

Çamlıca Camii hocası duada 'Ya ilahi senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla oruçlarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle Yarabbi. ya Rap İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Yarabbi. dedi.

Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA