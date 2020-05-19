ÇAMLICA CAMİİ KADİR GECESİ'NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇAMLICA CAMİİ KADİR GECESİ'NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kadir Gecesi'nde Çamlıca Camii'nin minareleri arasına "Kadir gecemiz mübarek olsun" mahyası yazılırken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.

ÇAMLICA CAMİİ KADİR GECESİ'NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
19.05.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:29
Kadir Gecesi'nde Çamlıca Camii'nin minareleri arasına "Kadir gecemiz mübarek olsun" mahyası yazılırken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. 

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nin minareleri arasına Kadir Gecesi nedeniyle "Kadir Gecemiz Mübarek Olsun" mahyası yazıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. 

TÜM İNSANLIĞI BU SALGINDAN KURTAR YARABBİ

Çamlıca Camii hocası duada "Ya ilahi senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla oruçlarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle Yarabbi. ya Rap İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Yarabbi." dedi.

Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Haber
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı Haber
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: ÇAMLICA CAMİİ KADİR GECESİ'NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 23:30:11. #1.15#
title