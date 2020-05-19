Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi
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Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi

Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi.

Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi
19.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:15

Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi.

Korona virüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii, bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı. Ezan okunan camide dualar edilirken, caminin mahyasında 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' yazıldığı görüldü. Kadir Gecesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinden dolayı ara ara mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı. Havadan görüntülenen cami, manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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