Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı
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Çamlıca, Haber

Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı

Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi -Çamlıca Camii'nde "Hoşgeldin ya şehri Ramazan " mahlası Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca camii ilk teravih namazı kılınmadı.

23.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:33
Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı

Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı

Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

-Çamlıca Camii'nde "Hoşgeldin ya şehri Ramazan " mahlası

İSTANBUL - Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca camii ilk teravih namazı kılınmadı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca camii havadan görüntülendi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çamlıca Camii'de de Teravih namazı kılınmadı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii'nin mahyasına "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan","Oruç Arınmaktır" yazıldı. Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı anısına caminin mahyası Türk Bayrağı ile süslendi.

Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı

Kaynak: İHA

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