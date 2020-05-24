Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramı'nda boş kaldı
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Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramı'nda boş kaldı

Korona virüs tedbirleri ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı.

Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramı'nda boş kaldı
24.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:55

Korona virüs tedbirleri ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı. Boş kalan Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı. Ezan okunan Çamlıca Camii'nde dualar edildi. Caminin mahyasında 'El veda ya Şehri Ramazan' yazıldığı görüldü. Boş kalan Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Cami manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kaynak: İHA

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