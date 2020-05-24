Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramı'nda boş kaldı
Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramı'nda boş kaldı Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı.
24.05.2020 06:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 06:22
Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramı'nda boş kaldı
İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı. Boş kalan Çamlıca Camii havadan görüntülendi.
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı. Ezan okunan Çamlıca Camii'nde dualar edildi. Caminin mahyasında 'El veda ya Şehri Ramazan' yazıldığı görüldü. Boş kalan Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Cami manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.
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Kaynak: İHA