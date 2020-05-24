Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramı'nda boş kaldı Korona virüs tedbirleri ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı. Boş kalan Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Ramazan Bayramında boş kaldı. Ezan okunan Çamlıca Camii'nde dualar edildi. Caminin mahyasında 'El veda ya Şehri Ramazan' yazıldığı görüldü. Boş kalan Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Cami manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı. - İSTANBUL Kaynak: İHA