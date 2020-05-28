Çamlıca cami Cuma namazına hazırlanıyor ÇAMLICA Camii'nde uzun bir aradan sonra ilk defa kılınacak olan toplu Cuma namazı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

ÇAMLICA Camii'nde uzun bir aradan sonra ilk defa kılınacak olan toplu Cuma namazı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Caminin dev avlusu sosyal mesafe aralıklarını belirlemek için renkli işaretlerle kaplanıyor. İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk "Vatandaşlarımız abdestlerini alıp yanlarına seccadelerini alarak camiye gelmelerini istiyoruz." dedi. Yarın 10 binlerce kişiyi ağırlaması beklenen Çamlıca Camii'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Çamlıca Camii'nin avlusunda yarın kılınacak olan Cuma namazı öncesinde hazırlıklar bugünden başlandı. Oldukça geniş bir avluya sahip olan camiye gelen vatandaşların sosyal mesafeyi kaybetmemesi için tüm açık alanlar renkli işaretler yerleştiriliyor. Sabaha kadar sürecek çalışmalarda dev camin tüm açık alanları sosyal mesafeyi gösteren renkli işaretlerle kaplanacak.

VATANDAŞLARIN ABDEST ALIP SECCADELERİYLE GELMESİ İSTENİYOR

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk "Yaklaşık 75 gündür yapamadığımız camilerde Cuma namazı kılma ibadetimize yarın itibarıyla başlıyoruz. Alınan önlemlerle ilgili vatandaşlarımız abdestlerini alıp seccadeleriyle birlikte gelmelerini istiyoruz. Camide tuvaletlerde kapalı olacak. Bizim açık alanlarda belirlediğimiz yerlere seccadelerini yayarak sosyal mesafeye de dikkat ederek ibadetimizi yapacağız." dedi.Yarın on binlerce kişiyi ağırlaması beklenen camideki çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmaların tüm gece boyunca süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA