Çamlıca Bocuk Gecesi 26 Ocak'ta Yapılacak

Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde binlerce kişinin katıldığı Bocuk Gecesi 26 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

5 Ocak'ta yapılması planlanan Bocuk Gecesi'nin yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından toplantı yapan Bocuk Komisyonu, meteorolojik verileri de göz önünde bulundurarak, etkinliğin gerçekleştirileceği tarihi belirledi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, hava tahminleri dikkate alınarak etkinliğin 26 Ocak Cumartesi akşamı yapılacağı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA