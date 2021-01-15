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ÇAMLICA BEYAZA BÜRÜNDÜ

15.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:21
ÇAMLICA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kimi hatıra fotoğrafı çektirirken, kimisi de yürüyüş ve bisiklete binmeyi tercih etti.

Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişilerin manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların da karın üzerinde bisiklete binmeyi tercih ettiği görüldü.Manzarayı seyretmek için geldiğini söyleyen Ahmet Can Alanç,"Çok şükür günlerdir kar yağışı bekliyorduk. Manzara Çamlıca Tepesi'nde süper. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Beyoğlu'nda oturuyorum. Kar yok denecek kadar azdı burası çok güzel. "diye konuştu. Hatıra fotoğrafı çekmek için geldiğini söyleyen Mehmet Çakır "Bu karı poşetlere koyup baraja dökelim, yoksa yazın çok ihtiyacımız olacak. Çok özlemiştik. Manzarayı görmeye geldik" diye konuştu.

Görüntü dökümü: -----------------------Çamlıca tepesinden görüntü-Yürüyüş yapanlardan görüntü-Hatıra fotoğrafı çekenlerden görüntü-Hayvanlardan görüntü-Bisiklete binenlerden görüntü-Vatandaşlar ile röp-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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