Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali özelleştirmesinde en yüksek teklifi Zeytindalı Elektrik AŞ verdi

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesinde, 580 milyon 500 bin lirayla en yüksek teklifi Zeytindalı Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesinde, 580 milyon 500 bin lirayla en yüksek teklifi Zeytindalı Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, EÜAŞ adına kayıtlı Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 580 milyon 500 bin lirayla Zeytindalı Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

ÖİB'den dün yapılan duyuruda, söz konusu ihaleye 6 şirketin teklif vereceği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer