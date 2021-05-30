Camları sunta ile kapatılan mekânda tedbirler hiçe sayıldı
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Camları sunta ile kapatılan mekânda tedbirler hiçe sayıldı

Camları sunta ile kapatılan mekânda tedbirler hiçe sayıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Camları suntalarla kapatılmış salon içerisinde toplanan şahıslara toplam 44 bin100 lira idari para cezası uygulandı.

Camları suntalarla kapatılmış salon içerisinde toplanan şahıslara toplam 44 bin100 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre 27 Mayıs tarihinde Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca mahallesinde faaliyet gösteren bir adrese akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeler yapıldı. Camları sunta ile kapatılmış ve masalarının üzerinde iskambil kağıtları, okey taşları ve ıstakalar olan adreste yapılan kontroller sonucunda toplam 13 şahsın 4 masa etrafında toplandığı tespit edildi. Adresten sorumlu olduğu öğrenilen F.C. isimli şahsa 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Uymadığı' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca 13 şahıs hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 44 bin100 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen adresin Tepebaşı Zabıta görevlilerince mühürlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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