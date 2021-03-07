ANTALYA Camla panjur arasında sıkışan güvercin, imeceyle kurtarıldı

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Camla panjur arasında sıkışan güvercin, imeceyle kurtarıldıANTALYA'da iki gündür cam ile panjur arasında sıkışıp mahsur kalan güvercin, vatandaş ve itfaiyenin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Camla panjur arasında sıkışan güvercin, imeceyle kurtarıldı

ANTALYA'da iki gündür cam ile panjur arasında sıkışıp mahsur kalan güvercin, vatandaş ve itfaiyenin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi 41 Sokak üzerindeki sitenin ikinci katında yer alan ve ev sahibinin Almanya'da olduğu belirtilen dairenin balkonunda panjur ile cam arasında sıkışan güvercini görenler, havuz filesi ile kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayıca da itfaiyeye haber verdiler. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenle dairenin bulunduğu katın duvarına ulaştı. Merdivene çıkan kadın itfaiye eri güvercine yetişemeyince bir erkek itfaiye eri görevi devraldı. Mahsur kalan güvercin, üst kat penceresinden bir vatandaşın uzattığı havuz filesinin yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Güvercini kıyafetinin içine koyan itfaiye eri çevredekilerin alkışları eşliğinde aşağı indi. Su içirilen güvercin, itfaiye ekiplerince Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.

Güvercinin kurtarılmasına yardımcı olan site yöneticisi Hakan Altunbaş, komşuların kuşu gördüğünü belirterek, "Kuş iki gündür balkona sıkışmış. İtfaiyeyi aradık. Hep birlikte kurtardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı