Camiyi Değil, Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğini İcraya Vermişler

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde bulunan H. Nazif Kurşunoğlu Camii Dernek Başkanı Murat Kerimoğlu'nun camiyi yaptıran hayırseverin İstanbul'da yaşayan çocukları tarafından caminin icraya verildiği şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı, icra işleminin camiye değil cami yaptırma ve yaşatma derneğine uygulandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Hikmet Nazif Kurşunoğlu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Trabzon'daki H. Nazif Kurşunoğlu Camii'nin icraya verilmesinin söz konusu olmadığı icra işleminin H. Nazif Kurşunoğlu Camii Dernek Başkanı Murat Kerimoğlu'nun başında bulunduğu cami derneğine uygulandığı kaydedildi. Açıklamada "Hikmet Nazif Kurşunoğlu Cami, Hikmet Nazif Kurşunoğlu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın da kurucusu olan merhum, Hikmet Nazif Kurşunoğlu tarafından bizzat finanse edilerek yaptırılmıştır. Merhum sağlığında, caminin üzerinde bulunduğu taşınmazın Vakıf adına tescilini ömrü vefa etmediğinden gerçekleştirememiştir. Vefatından sonra mirasçıları açıklanıp kesinleşen vasiyetnamesine sahip çıkmıştır. Bu sebeple merhumun vasiyetnamesinin infazı için Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmış davadaki karar gereğince caminin üzerinde bulunduğu taşınmaz Vakıf adına tapuda 2014 yılında tescil edilmiştir. Vakıf adına tescili sağlanmadan evvel dahi caminin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Cami yapımını maddi olarak bizzat üstlenen Hikmet Nazif Kurşunoğlu olduğundan, cami yaptırmak üzere asla Hikmet Nazif Kurşunoğlu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adı altında bir dernek de kurmamış, faaliyette bulunmasına da onay vermemiştir. Caminin sadece ibadete özgülenmesi isteğinde olan merhumun vasiyetine saygı duyan vakıf, caminin altında ibadete ayrılan yerlerin dernek tarafından işgal edilmesine, bu yerlerin kiraya verilerek kiralarının tahsil edilmesine ve camiye yardım adı altında dernek tarafından ibadet edenlerden para toplanmasına müsaade etmediğini ve etmeyeceğini işgalci derneğe ve diğer işgalciye yazılı ve sözlü bildirdiği halde sonuç alamamıştır. Bu sebeple vakıf, camide işgalci konumunda olan dernek ve derneğin kiracısına yönelik 2014 yılında Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesi'nde meni müdahale ve ecri-misil talepli dava açmıştır. 3 yıl süren yargılama sonunda Mahkeme talebimizi kabul etmiş Derneğin ve Derneğin kiracısının tahliyesine karar vermiştir" denildi.

Derneğin yardım adı altında topladığı paraların nereye harcandığına dair bir belgenin sunulmadığının da bildirildiği açıklamada, "Dernek yapılan yargılama sırasında da yardım aldı altında topladığı bu paraları nereye harcadığına dair tek bir belge dahi dosyaya sunmamıştır. Mahkeme kararının infazına, tahliye istemi, ecir misil bedeli ve yargılama giderleri de dahil olduğundan, mahkeme kararının infazı için dernek ve diğer davalı aleyhine icra takibi açılmıştır. Yaklaşık 1 yıl evvel ise, caminin kullanım hakkı vakfın yönetim kurulu üyelerinin kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiştir. Vakıf, Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde Trabzon Müftülüğü ile koordineli olarak caminin tüm ihtiyaçları da talep olması halinde karşılanmaktadır ve karşılamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON